Acidente com banda 14 Bis deixa um morto O acidente envolvendo o ônibus da banda mineira 14 Bis acabou deixando uma pessoa morta. Mais cedo, as informações preliminares davam conta de que 15 pessoas ficaram feridas e não falavam de vítima fatal. Segundo informações do Hospital João XXIII, para onde a maioria dos feridos foi encaminhada, os integrantes da banda estavam no veículo mas não tiveram ferimentos.