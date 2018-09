Acidente com barca em Paquetá-RJ deixa dez feridos

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas na manhã desta terça, 25, após um acidente com uma das barcas que faz o trajeto da Ilha de Paquetá para o Rio de Janeiro. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a rampa flutuante de acesso à estação se soltou do cais e afundou. Algumas pessoas que estavam chegando vindas do Rio caíram no mar. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Arthur Vilaboim, em Paquetá. A Barcas S/A está apurando o caso, mas ainda não forneceu detalhes sobre o acidente.