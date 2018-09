Acidente com barco deixa um desaparecido no Rio Uma pessoa está desaparecida após o barco em que estava a bordo virar na praia de Jurubaíba, na Baía de Guanabara, próximo a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 14h30, o barco, com três pessoas a bordo, virou. Dois ocupantes conseguiram se salvar, mas uma terceira pessoa ainda está desaparecida. Bombeiros do Grupamento Marítimo de Botafogo realizam as buscas.