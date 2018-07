Acidente com bimotor mata quatro no MT Um avião bimotor foi encontrado nesta sexta-feira na zona rural de Nova Brasilândia, no Mato Grosso, cidade a cerca de 200 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, a aeronave saiu de Confresa e viajava para a capital do Estado quando bateu em um paredão na Serra do Roncador, região montanhosa. Nenhum dos quatro tripulantes da aeronave sobreviveu. O piloto do bimotor, Thiago Santoro, trabalhava para uma empresa de táxi aéreo. Os outros passageiros não tiveram identidade informada.