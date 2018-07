Acidente com bombeiros deixa 3 feridos na marginal Três pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado após uma colisão envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros, um veículo de passeio e duas motos, na marginal Tietê. A faixa da esquerda da pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, próximo à ponte da Casa Verde, na zona norte da capital paulista, ficou interditada das 8 horas até as 9h30, causando lentidão de dois quilômetros, indo até a ponte do Limão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Uma equipe dos bombeiros estava atendendo vítimas de um acidente no local, entre um carro e uma moto, quando a viatura foi atingida por outro veículo, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). As vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros Vila Penteado e Mandaqui.