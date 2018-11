Acidente com caminhão congestiona a Marginal do Tietê Um acidente envolvendo um caminhão causou um congestionamento de quase dez quilômetros, por volta das 7h30, nas duas pistas da Marginal do Tietê, para quem seguia em direção à zona leste da capital paulista. O caminhão, que transportava bobinas de aço, bateu na defensa metálica próximo à Ponte do Limão. Com a batida, o eixo dianteiro se soltou, causando o rebaixamento do chassi do caminhão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o engarrafamento seguia até a Ponte da Rodovia Castello Branco. Ninguém ficou ferido e, segundo a CET, um guincho já estava no local para a retirada do caminhão, que ocupava a faixa da direita da via. Por conta do congestionamento na Marginal, o Sistema Anhangüera-Bandeirantes também registrava pontos de lentidão na chegada à capital. A Rodovia dos Bandeirantes concentrava seis quilômetros de lentidão, entre os km 19 ao 13, e a Anhangüera entre os km 12 ao 11. De acordo com boletim da CET, o índice de congestionamento às 7h39 chegava a 36 quilômetros, a maioria registrada na zona oeste da capital.