Acidente com caminhão de lixo mata dois no Rodoanel Um grave acidente com um caminhão de lixo deixou dois mortos na manhã de hoje na altura do quilômetro 14 do Rodoanel Mário Covas, sentido Régis Bittencourt, próximo à saída para a Rodovia Castelo Branco, na Região Metropolitana de São Paulo.