Acidente com caminhão de tinta mata 1 em Salto-SP Uma carreta que transportava 11 toneladas de tintas tombou nesta manhã numa alça de acesso da rodovia Dom Gabriel Paulino Couto (SP-300) à cidade de Salto, a 102 quilômetros de São Paulo. O motorista Vanderlei dos Santos Ribeiro, de 59 anos, morreu na hora. Um ajudante que estava com ele na cabine ficou preso nas ferragens. Resgatado pelo Corpo de Bombeiros, ele foi levado para um hospital de Itu, com ferimentos leves.