Acidente com caminhão deixa 9 romeiros mortos em PE

Nove pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas em um acidente com um caminhão na madrugada desta terça-feira, 3, na região de Serra Talhada, em Pernambuco. O veículo, que transportava romeiros que voltavam de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino a Alagoas, capotou na altura do Km 446 da Rodovia BR-232. A Polícia Rodoviária Federal (PRE) não tem informações sobre a causa do acidente e acredita que o número de feridos é bem maior que o já confirmado. Os feridos foram levados para hospitais e postos de saúde em Serra Talhada e Salgueiro. Na segunda, um acidente envolvendo dois ônibus com trabalhadores rurais deixou um morto e ao menos 40 feridos na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos coletivos atravessava a BR-463 quando foi surpreendido por outro ônibus, que passava pela rodovia, na altura do Km 464. A PRF acredita em imprudência do motorista de um dos ônibus, que não teria respeitado uma placa de pare na rodovia. O motorista de um dos ônibus, Luiz Carlos Zurutuza, de 56 anos, morreu no local e os feridos foram socorridos ao Hospital Evangélico e Hospital do Trauma em Dourados. Os ônibus transportavam trabalhadores rurais, a maioria são cortadores de cana, e não existe listagem dos nomes.