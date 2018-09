Acidente com caminhão deixa um morto em SP A rodovia dos Tamoios foi parcialmente interditada na madrugada de hoje na altura do quilômetro 14, em Jambeiro, região do Vale do Paraíba, em razão de um acidente envolvendo um caminhão carregado de pedras e um veículo de passeio. Segundo as primeiras informações, o motorista do carro, que morreu no local do acidente, teria perdido o controle numa curva e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente contra o caminhão, cujo motorista também acabou perdendo o controle e caiu de uma altura de cerca de 10 metros. O caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves. Por causa do acidente, apenas a pista sentido litoral norte seguia liberada para o tráfego, mas de forma alternada. Apesar do horário, o bloqueio e a curiosidade dos motoristas, que reduziam a velocidade ao passar ao lado do carro acidentado, causavam congestionamento na região.