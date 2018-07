Acidente com caminhão fere um na Marginal do Tietê

A pista local da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, foi parcialmente interditada por volta das 8h30 desta segunda-feira, 2, na região do Bom Retiro, em razão de um acidente envolvendo um caminhão. O veículo saiu da pista e atingiu um muro, deixando um homem de 44 anos com ferimentos leves. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com o impacto, parte da carga de madeira transportada pelo caminhão caiu na pista e houve vazamento de combustível. Às 10 horas, a interdição da via, somada ao excesso de veículos, provocava 2,1 quilômetros de congestionamento na pista local da marginal, do ponto do acidente até a Ponte do Limão. Na expressa, a fila de engarrafamento atingia 3,5 quilômetros, até a Ponte Julio de Mesquita Neto. Em toda a cidade, eram registrados 54 quilômetros de lentidão. O índice equivale a 6,4% dos 835 quilômetros monitorados pela CET e estava abaixo da média para o horário, de 11,6%.