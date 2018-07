Acidente com caminhão mata ocupantes de carro em PE Um acidente entre um automóvel Fiesta e um caminhão na rodovia estadual PE-60, em Pernambuco, no começo desta tarde, terminou com a morte de todos os ocupantes do carro, que explodiu. O caminhoneiro fugiu, informou por telefone o policial rodoviário Luiz Carlos do Nascimento. A polícia aguarda a chegada de um guincho para tirar o caminhão de cima do carro e verificar o número de vítimas. A colisão aconteceu perto de Tamandaré, no sul do Estado, em um trecho de mão dupla da rodovia. Segundo Nascimento, depois da batida, os veículos ainda atingiram um Palio, caíram em uma ribanceira e explodiram. O motorista do Palio conseguiu se manter na pista e não sofreu ferimentos. Peritos do Instituto de Criminalística estão no local para dar início à investigação sobre as causas do acidente.