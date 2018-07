Acidente com caminhão mata um e espalha produto químico na zona sul

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito nesta segunda-feira na Avenida Cupecê, no Jardim Prudência, na zona sul da capital paulista. Por volta das 11h30, o motorista de um caminhão que transportava cloreto de amônia granulada perdeu o controle do veículo, que acabou batendo em um poste. A carga ficou espalhada na pista e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foi acionada.

O motorista ficou preso às ferragens e a morte foi constatada por um médico do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. A Avenida Cupecê teve de ser interditada devido à periculosidade do produto derramado na via.