Acidente com caminhões deixa um morto e bloqueia Castelo Um acidente envolvendo três caminhões deixou uma pessoa morta e outra gravemente feridas e interditou a pista sentido interior da rodovia Castelo Branco, na tarde desta segunda-feira, 04. As vítimas ficaram presas à ferragem. Uma delas, provavelmente o motorista de um dos caminhões, teve parada respiratória e não resistiu. A outra vítima foi levada em helicóptero da Polícia Militar para um hospital. Até as 17h30 não havia informações sobre o estado de saúde.