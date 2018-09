Acidente com caminhões gera lentidão na Marginal Tietê Em razão de um acidente ocorrido hoje cedo com quatro caminhões, a Marginal do Tietê apresentava no final desta manhã quase nove quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um dos pontos é registrado entre as pontes do Piqueri e dos Remédios, com aproximadamente 4,7 km de congestionamento nas vias locais e expressa. O segundo trecho com lentidão, desta vez na pista expressa, vai da ponte Julio de Mesquita Neto até o rio Tamanduateí. Na manhã de hoje, quatro caminhões colidiram na Marginal Tietê, na altura da ponte da Freguesia do Ó. As duas pessoas que ficaram feridas já foram socorridas. Segundo a CET, duas pistas ficaram bloqueadas até as 8h50, represando o trânsito de veículos e provocando o congestionamento. Em seu site, a CET informa que 3,5% (29km) dos 835 km de vias monitoradas apresentavam lentidão às 10h54.