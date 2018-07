Acidente com camionete mata cinco em rodovia no RS Cinco pessoas morreram após uma colisão entre dois veículos no fim da noite de ontem na BR-286, em Canoas, no Rio Grande do Sul. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle e invadiu a pista contrária, na altura do quilômetro 445 da via, batendo de frente com um carro.