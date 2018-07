Acidente com carreta fere 3 e interdita Raposo Tavares

Pelo menos três pessoas que estavam nos veículos e na moto ficaram feridas. A estrada foi bloqueada nos dois sentidos e, além de viaturas da concessionária, um helicóptero da Polícia Militar foi acionado para socorrer as vítimas.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela Polícia Rodoviária, a velocidade máxima da estrada, de 80 km por hora, é reduzida para 60 km/h no local, onde existe um radar eletrônico. O motorista da carreta teria freado na passagem pelo radar e perdeu o controle do veículo. Não havia, até as 18h30, informações sobre o estado das vítimas. O trânsito havia sido liberado, mas continuava lento do km 34 ao 38 no sentido interior e do 40 ao 38 em direção à capital paulista.