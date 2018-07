Acidente com carreta pára Anchieta por 30 minutos A descida da Serra do Mar em direção às praias de Santos e do litoral sul de São Paulo ficou interrompida por cerca de 30 minutos, depois que uma carreta, que era puxada por um caminhão-guincho dos serviço de socorro ao usuário da Concessionária Ecovias, soltou-se e atravessou a pista da Rodovia Anchieta. Um carro da Polícia Militar (PM) que seguia logo atrás bateu na carreta, mas não houve vítimas. Segundo a concessionária, a pista foi completamente interditada para a remoção dos veículos e o tráfego seguia à noite por apenas uma faixa, o que provocou lentidão de cerca de cinco quilômetros. Não havia chuvas em nenhum trecho do sistema Anchieta-Imigrantes e a visibilidade era considerada boa.