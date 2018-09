Acidente com carretas bloqueia Via Anchieta, em SP O trânsito foi totalmente bloqueado na tarde de hoje na altura do quilômetro 46 da Via Anchieta, sentido litoral, por conta de um acidente envolvendo duas carretas. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a colisão aconteceu por volta das 14h30 e, por volta das 15 horas, provocava cerca de três quilômetros de congestionamento na via. O sistema operava no esquema 5X5: a descida era feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utilizava as pistas norte das duas rodovias.