Acidente com carretas deixa um morto e fecha Anchieta Um acidente entre cinco carretas e um caminhão bloqueou totalmente a pista sul da Rodovia Anchieta na altura de Cubatão, nesta segunda-feira, 31. A colisão aconteceu às 6h no quilômetro 53 da via, no sentido litoral. O motorista da carreta morreu na hora e o passageiro, que ficou ferido, foi levado ao Pronto-Socorro de Cubatão, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Os nomes das vítimas não foram informados.