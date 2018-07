Acidente com carro da CET fere três na zona sul de SP Três pessoas ficaram feridas na manhã de hoje, em um acidente envolvendo um carro da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um ônibus e uma motocicleta, sobre a Ponte do Socorro, na zona sul de São Paulo. De acordo com a CET, a viatura é de uma prestadora de serviços da empresa. Ainda não há informação sobre o que causou a colisão frontal entre o carro e o ônibus.