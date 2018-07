Acidente com carro de prefeitura mata 3 e fere 2 em PE Três pessoas morreram e duas ficaram feridas na noite de ontem em um grave acidente na BR-232, no município de Bezerros, no agreste pernambucano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro de passeio da Prefeitura de Caetés capotou na altura do km 118 da rodovia e explodiu. O carro seguia para Recife, com cinco passageiros. Três dos passageiros morreram carbonizados. Outros dois homens ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Eles sofreram queimaduras em várias partes do corpo e foram transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife, de acordo com a PRF.