Acidente com carro forte deixa quatro feridos em PE Um carro forte capotou no final da manhã de hoje na altura do km 39 da BR 230, em Pernambuco. O veículo trafegava no sentido Campina Grande e os quatro ocupantes, entre eles o motorista e três seguranças, ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e conduzidas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. A Polícia Rodoviária Federal, o SAMU e os bombeiros auxiliaram no resgate.