Acidente com carro roubado deixa 2 pessoas mortas em SP A colisão de um carro com um ponto de ônibus deixou dois mortos, no início da manhã desta segunda-feira, 15, na zona leste de São Paulo, segundo a PM. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial, na Avenida dos Metalúrgicos, na Cidade Tiradentes, na esquina com a Rua Santo Rizzo, por volta do número 900, às 5h26. O carro era roubado.