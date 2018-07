Acidente com carro roubado deixa três mortos em SC Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na altura do quilômetro 78 da BR-280, em Corupá, Santa Catarina, na manhã de sábado (7). O carro onde estavam as vítimas foi furtado em Piên, no Paraná, na noite de sexta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, por volta das 7 horas, o veículo teria batido em uma pedra e caído em um barranco de 25 metros de altura. Alex de Souza Pereira, de 20 anos, Fábio Júnior dos Santos, de 19 anos, e uma terceira vítima, que ainda não foi identificada, morreram na hora. Antônio Valdinei da Silva e Júnior Cavalheiro, ambos de 20 anos, estão internados em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade São José em Jaraguá do Sul. A polícia e os bombeiros foram até o local do acidente. Há suspeita de que os ocupantes do automóvel estavam alcoolizados. Segundo a polícia, foram encontradas 27 pedras de crack escondidas na cueca de um dos feridos.