Acidente com dois ônibus deixa 44 feridos no Rio Um acidente entre dois ônibus, no começo da tarde de hoje, deixou pelo menos 44 pessoas feridas em Madureira, subúrbio do Rio, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 13h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros não tiveram ferimentos graves e foram levados para os hospitais Carlos Chagas, Salgado Filho, Getúlio Vargas e Albert Schweitzer, em Realengo. Doze ambulâncias dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Regulação (Samu) fizeram o socorro das vítimas.