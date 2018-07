Acidente com dois ônibus mata ao menos 36 pessoas na Tanzânia

Oficiais disseram que ainda não estava claro o que causou o acidente na sexta-feira no distrito de Butiama, cerca de 1,400 km a noroeste da capital comercial, Dar es Salaam.

Os acidentes de trânsito são comuns na segunda maior economia do leste da África, onde os ônibus são a principal forma de transporte público entre as cidades e as estradas são precárias.

Um total de 1.878 pessoas morreram em acidentes de viação, na Tanzânia no ano passado, de acordo com dados da polícia.

(Reportagem de Fumbuka Ng'wanakilala)