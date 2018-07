Acidente com elevador fere 4 no Aeroporto de Congonhas A queda de um elevador de serviço do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, deixou quatro operários feridos na noite de ontem. De acordo com nota divulgada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o acidente aconteceu no elevador da obra de construção da nova torre de controle do terminal. Nenhuma das vítimas corre risco de morte.