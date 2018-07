Acidente com ferido causa lentidão na Fernão Dias-SP Um acidente envolvendo duas carretas interditava por volta das 9 horas de hoje, feriado da Revolução Constitucionalista no Estado de São Paulo, a Rodovia Fernão Dias, sentido capital paulista, na altura do quilômetro 58, em Mairiporã, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos ocupavam duas faixas da via. O trânsito fluía apenas pelo acostamento, o que provocava cerca de 5 quilômetros de lentidão. Uma pessoa ficou levemente ferida.