Acidente com helicóptero da HRT mata 2 pessoas no AM A HRT Participações em Petróleo informou há pouco que, na manhã desta sexta-feira, 14, um acidente ocorreu com um dos seus helicópteros, um Bell 212 de prefixo PR-HRZ, operado pela HRT O&G no município de Tefé, no Estado do Amazonas. Conforme o comunicado, dois colaboradores tripulavam a aeronave e não houve sobreviventes.