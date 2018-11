Acidente com helicóptero deixa um ferido em SP Após levantar vôo do heliporto do Helicidade, em Jaguaré, zona oeste da capital paulista, um helicóptero perdeu força e voltou bruscamente para a base. A aeronave chegou a subir cerca de 15 metros. O acidente ocorreu por volta das 22h desta quarta-feira.O piloto, Daniel Barbosa de Freitas, de 23 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital das Clínicas pelos bombeiros. Nem o prefixo da aeronave nem o nome da empresa dona do helicóptero foram informados pela polícia até o momento. O caso foi encaminhado ao 93º Distrito Policial do Jaguaré. O caso será acompanhado pela Aeronáutica.