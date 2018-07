Acidente com helicóptero mata ao menos 1 no Iraque

Pelo menos um soldado iraquiano morreu em um acidente envolvendo pelo menos um helicóptero americano em Bagdá neste sábado. Segundo o correspondente da BBC na capital iraquiana Hugh Sykes, há relatos conflitantes sobre o que exatamente aconteceu e quantos helicópteros estariam envolvidos. Os militares americanos no Iraque dizem que dois helicópteros americanos bateram quando pousavam em uma base em Adhamiyah, perto do centro da cidade. Relatos iniciais dão conta de que um soldado iraquiano morreu e quatro militares ficaram feridos - dois americanos e dois iraquianos. Mas a polícia de Bagdá disse à BBC que um helicóptero americano foi derrubado por "fogo inimigo" e que houve confrontos, em terra, entre militantes e soldados americanos e iraquianos. Um cinegrafista freelance que trabalha para a BBC disse ter ouvido um som fora do comum vindo de um helicóptero e que, quando ele se virou para verificar o que havia acontecido, viu o veículo caindo e o motor, em chamas. Os americanos afirmam não ter nenhum relato de um helicóptero sendo derrubado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.