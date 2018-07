Acidente com lancha deixa um morto em Ilhabela

Os três turistas que se salvaram foram encaminhados ao pronto-socorro de Ilhabela e passam bem, segundo o Corpo de Bombeiros. A Marinha do Brasil iniciou nesta segunda as buscas pelo turista que ainda está desaparecido e instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. Ele utilizava um colete salva-vidas. Os sobreviventes serão ouvidos. No dia do acidente foram registrados ventos fortes no Canal de São Sebastião e em alto mar e a corporação investigará se o mau tempo colaborou ou provocou o acidente.