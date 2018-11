Acidente com micro-ônibus deixa 4 feridos em SP

O coletivo, ocupado apenas por três pessoas - motorista, cobrador e um passageiro -, tinha como destino o terminal e trafegava pela Rua Faustolo. Não se sabe ainda qual dos motoristas foi responsável pelo acidente. No Fiat Uno havia dois homens e duas mulheres. Bombeiros e uma ambulância do Samu foram acionados.

Uma mulher de 37 anos e um dos homens ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para o Hospital das Clínicas. Os outros dois ocupantes, sendo um deles um homem de 32 anos, sofreram ferimentos moderados e foram levados para o Hospital Metropolitano. O caso será encaminhado ao 7º Distrito Policial, da Lapa.

Vila Mariana - Oito pessoas ficaram feridas, às 3h30 desta madrugada, em uma colisão envolvendo dois veículos de passeio no cruzamento entre a Rua Borges Lagoa e a Avenida Domingos de Morais, região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. As vítimas, nenhuma deles com risco de morte, sendo três atendidas pelos bombeiros e cinco pelo Samu, foram encaminhadas para o pronto-socorro Vergueiro e Hospital São Paulo.