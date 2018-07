Acidente com micro-ônibus escolar fere 24 em MG Vinte e quatro pessoas ficaram levemente feridas em acidente com um micro-ônibus de transporte escolar no km 341 da BR 116, em Campanário-MG, no início da tarde desta quarta-feira, 23. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e capotou, por volta das 12h15. As causas do acidente não foram divulgadas.