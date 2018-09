Acidente com micro-ônibus mata um e fere sete em AL Um acidente entre um micro-ônibus e dois carros deixou um morto e sete feridos na manhã de hoje no quilômetro 263 da BR-316, no município de Satuba, região metropolitana de Maceió (AL). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 7 horas, quando o coletivo invadiu a contramão, bateu em um Gol e, ao tentar retornar para a sua faixa, se chocou com uma Parati.