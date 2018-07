Acidente com morte fecha parte da Marginal do Pinheiros Um caminhão, um veículo de passeio e uma motocicleta se envolveram em acidente hoje, na Marginal do Pinheiros, e o condutor da moto morreu no local. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu por volta das 12 horas, na pista sentido Jaguaré-Santo Amaro, nas proximidades da raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), zona oeste de São Paulo. Em razão do acidente, três das sete faixas da marginal foram interditadas. Em conseqüência, formou-se um congestionamento de 5,2 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. Às 12h30, as vias de São Paulo acumulavam 40 quilômetros de congestionamento, índice considerado normal para o horário. O pior trecho era a Marginal do Tietê, que possuía 10,9 quilômetros no sentido Lapa-Penha, via local, desde a Ponte dos Remédios até a Ponte Milton Tavares de Souza.