Acidente com morte fecha parte de via na zona sul de SP A pista sentido centro-bairro da Avenida Cidade Jardim, junto à entrada do túnel Max Feffer, que passa sob a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista, está parcialmente interditada desde as 4 horas de hoje, em razão de um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma moto de pequeno porte. O motoqueiro, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), morreu no local, o que forçou a interdição parcial da via para os trabalhos da perícia. Por causa do afunilamento de pista e da curiosidade dos motorista, havia lentidão na região por volta das 7h30.