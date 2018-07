Acidente com moto deixa 1 morto e 1 ferido grave O garupa morreu e o condutor ficou gravemente ferido, por volta das 23h15 desta terça-feira, 11, após a moto ocupada pelas vítimas atingir de frente um ônibus da Viação Sambaíba - que fazia a linha 1759 (Jardim Peri - Metrô Santana) - na altura do nº 2.200 da Avenida Santa Inês, próximo ao cruzamento com a Avenida Parada Pinto, na região do Horto, zona norte de São Paulo.