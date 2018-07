Acidente com moto deixa dois mortos em Guarulhos Dois ocupantes de uma moto Suzuki 125 cc morreram às 23 horas de ontem ao bater na traseira de um ônibus da Viação Vasco, estacionado na altura do nº 1.700 da Estrada do Capuava, no Jardim Nova Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo.