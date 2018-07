Acidente com moto na Dutra deixa um morto Um acidente na região de Taubaté (SP) deixou uma vítima fatal e uma pessoa gravemente ferida na Rodovia Presidente Dutra. De acordo com a concessionária NovaDutra, que administra a rodovia, as duas pessoas estavam em uma motocicleta quando o veículo caiu na pista. Ainda não há informações se o acidente foi causado por outro motorista. A concessionária também não possui informações sobre o sexo ou a idade das vítimas.