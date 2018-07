Acidente com navio italiano de cruzeiro deixa ao menos 3 mortos

A operação de resgate envolvendo botes salva-vidas, navios e helicópteros prosseguia horas depois de o navio Costa Concordia, de 114.500 toneladas, ter se chocado contra um banco de areia perto da ilha de Giglio na noite de sexta-feira. Fotos mostram um enorme rombo numa parte lateral.

"No momento temos cerca de 40 homens no trabalho e aguardamos a chegada de equipes especializadas em mergulho para checar todo o interior do navio", disse o porta-voz da corporação de bombeiros, Luca Cari.

"Não descartamos a possibilidade de que mais pessoas estejam desaparecidas. Isto é difícil porque o navio é enorme", declarou Cari, acrescentando que a embarcação estava tombada para um lado sobre o banco de areia e provavelmente não vai afundar mais do que isso.

Os passageiros disseram que o acidente ocorreu durante o horário do jantar.

PÂNICO

"Estávamos sentados para jantar e ouvimos aquele grande estrondo. Acho que ele bateu em algumas rochas. Houve muito pânico, as mesas viraram, os copos voaram para todos os lados e nós corremos para os decks onde colocamos nossos coletes salva-vidas", relatou a passageira Maria Parmegiano Alfonsi à TV italiana Sky.

Segundo a emissora, a polícia e passageiros disseram que algumas pessoas saltaram do navio, que tem 290 metros de comprimento.

O luxuoso navio de vários andares submergiu parcialmente a apenas centenas de metros da costa. As autoridades não quiseram levantar hipóteses sobre as causas do acidente.

"Certamente haverá uma investigação, mas neste estágio é impossível determinar exatamente o que aconteceu", disse Italo Spalvieri, de uma corporação da polícia no vizinho porto de Livorno.

Muitos dos 3.200 passageiros e 1.023 tripulantes foram levados para o porto de Santo Stefano, no continente, onde estavam abrigados em escolas, igrejas e outros edifícios públicos.

O website da operadora do cruzeiro, a Costa Crociere, com sede em Gênova, aparentemente entrou em colapso diante do volume de acessos, mas a empresa pôs à disposição uma linha telefônica para responder aos pedidos de informação. A Costa informou que vai cooperar plenamente com as autoridades.

Não há informações sobre a identidade das vítimas. Acredita-se que, na maioria, os passageiros sejam italianos, mas também haveria pessoas de muitas outras nacionalidades a bordo.

(Reportagem adicional de Philip Pullella e James Mackenzie em Roma e Ognibene em Florença)