Acidente com ônibus da banda 14 Bis deixa feridos Quinze pessoas ficaram feridas no começo da manhã deste domingo em um acidente com o ônibus da banda 14 Bis, na Rodovia BR-381, na região de Caeté, em Minas Gerais. Por volta das 6h, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e teria caindo em uma ribanceira, na altura do km 418. Treze pessoas ficaram feridas levemente e foram levadas para hospitais da região. Outras duas pessoas tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A rodovia ficou fechada totalmente até as 8h30, o que provocou um congestionamento de cerca de seis quilômetros nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.