Acidente com ônibus de estudantes deixa dez mortos em PE

Dez pessoas morreram e pelo menos 22 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus que transportava 35 universitários e um caminhão carregado com água sanitária e produtos de limpeza, por volta das 22h30 da noite de quarta-feira, 10, no km 157 da BR-101, no município de Gameleira, a 10 quilômetros de Ribeirão, na zona da mata sul, destino final do ônibus que levava para casa os estudantes da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul (Famasul), em Palmares. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve imprudência do motorista do ônibus que ultrapassou um caminhão caçamba no início de uma curva e colidiu de frente com o caminhão que vinha em direção contrária e seguia de Recife para Maceió. O caminhão rasgou a lateral esquerda do ônibus. O motorista do ônibus, Luciano dos Santos Franco Ferreira Lins, de 37 anos, foi uma das dez vítimas do veículo que morreram no local - as outras foram nove mulheres. Aline Nancyr Ferreira, que recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 11, no Hospital da Restauração, no Recife, confirmou, ainda traumatizada, que o motorista forçou a ultrapassagem. Dezessete feridos foram levados em ambulâncias e carros particulares para o Hospital da Restauração, no Recife, a maior emergência do Estado, enquanto os outros, com ferimentos leves, receberam socorros nos hospitais da região. Ao chegarem ao HR, os feridos se depararam com a crise na saúde do Estado, que já provocou a demissão de cerca de 200 médicos das emergências dos hospitais públicos. Com apenas dois neurocirurgiões e um ortopedista no plantão, o HR se negou, a princípio, a receber os pacientes encaminhados. Muitos foram orientados a seguir para o Hospital Getúlio Vargas, onde sem condição de atendimento, eram enviados de volta ao HR. A enfermeira Vilma Lúcia, que veio acompanhando feridos em uma ambulância de Gameleira, não aceitou peregrinar em busca de socorro. "Não vou ficar para cima e para baixo", disse desesperada, ao ameaçar denunciar o caso se não fosse atendida e alguém morresse. Sua reação e a pressão de parentes desesperados funcionaram. Já Jenifer Derilaine Baltazar da Silva, de 21 anos, só conseguiu ser atendida depois das seis horas da manhã. De acordo com seu tio, Abisair Gomes da Silva, ela veio de ambulância de Ribeirão até o HR onde chegou à 1h30, foi colocada numa ambulância do Samu e a levaram para o Hospital Getúlio Vargas, que não tinha condições de atendê-la. Com corte no maxilar e no queixo e fratura no fêmur, ela piorou, recebeu soro no HVG e, enviada de volta ao HR, foi finalmente atendida. "Todos penaram", afirmou Abisair. Ana Kelly de Lima, 24 anos, sofreu fratura em três pontos do tornozelo, cortes na cabeça e queixo e tinha a vista embaçada por contato com a água sanitária. "Minha filha passou pelo hospital de Ribeirão, chegou aqui por volta da uma hora da madrugada e há oito horas está lá, numa sala, com todos os outros, e só recebeu uma injeção, acho que para dor" desabafou o pai da estudante Carlos Honório de Lima. "Ela precisa de cirurgia". Darlan Jadson da Silva teve mais sorte, de acordo com seus familiares. Chegou com fratura exposta nas pernas e foi logo para a sala de cirurgia. Não corria risco de vida. Depois que todos conseguiram ser atendidos, ainda houve a fase da informação, com parentes transtornados sem saber como estavam os feridos. Perto das 11 horas, a direção do hospital divulgou uma relação dos pacientes, a situação de cada um e a informação de que 24 médicos de várias especialidades assistiam aos pacientes. Até o início desta tarde, três deles receberam alta. Treze estavam em observação, estáveis e sem previsão de alta, e a paciente Sielda Moura da Silva, de 33 anos, que apresentava caso mais grave, havia sido transferida para o Hospital Esperança, privado. Ela tem plano de saúde. Os municípios de Palmares e Ribeirão decretaram luto oficial de três dias e a Famasul só volta a funcionar na segunda-feira. O acidente será investigado pela delegacia de Gameleira. (Com Camila Alves, do estadao.com.br) Texto ampliado às 18h07 para acréscimo e alteração de informações.