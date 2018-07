Acidente com ônibus de evangélicos mata 8 em PE Um grave acidente envolvendo um ônibus fretado por um grupo evangélico deixou pelo menos 8 pessoas mortas nesta madrugada na BR-316, no sertão de Pernambuco. O ônibus capotou três vezes depois que o motorista perdeu o controle do veiculo, que seguia do Recife para o município de Araripina. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, 32 pessoas estavam no coletivo. Segundo o policial rodoviário Cleiton Dutra, pelo menos 18 pessoas ficaram presas nas ferragens e só conseguiram sair graças a ajuda de policiais e caminhoneiros, que se prontificaram a auxiliar as vítimas inclusive fazendo o transporte para o Hospital Fernandes Bezerra, localizada na cidade de Ouricuri. Nove vítimas foram transferidas, em estado grave, para unidades de saúde de maior porte em Petrolina e em cidades do Ceará. Em entrevistas à rádios locais, vários passageiros afirmaram que o ônibus estava em alta velocidade no momento do acidente. No bairro de Casa Amarela, na zona norte de Recife, o clima é de comoção. Diversos parentes das vítimas, todas moradoras do bairro, viajaram em busca de notícias.