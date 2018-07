Acidente com ônibus de excursão em SC mata 9

Por volta das 7h30, no km 10 da rodovia SC 384, quando seguia no trecho entre Iporã do Oeste e Mondaí, o ônibus saiu da pista em uma curva acentuada, tombou e após chocar-se contra uma pedra desceu uma ribanceira de aproximadamente 40 metros. Vários passageiros sofreram ferimentos graves. Alguns foram lançados para fora do ônibus enquanto o veículo descia a ribanceira.

Pelo menos 20 feridos em estado grave foram encaminhados para o Hospital Regional de São Miguel do Oeste, distante cerca de 30 quilômetros do acidente, com auxílio de profissionais médicos e ambulâncias dos municípios da região. Feridos leves foram encaminhados para os hospitais de Iporã do Oeste, Itapiranga e Mondaí.

A PM bloqueou o acesso de veículos na rodovia para facilitar o resgate das vítimas. Na região onde aconteceu o acidente, as dificuldades de comunicação dificultaram o trabalho pela falta de sinal nos celulares e nos radiocomunicadores.

Segundo populares residentes próximos do local do sinistro, várias vitimas foram arremessadas para fora do coletivo. Bombeiros da região que atuaram no resgate vasculharam o perímetro do acidente em busca de vítimas, inclusive em baixo do veículo.

No fim da manhã deste sábado, a empresa encaminhou a lista contendo 37 ocupantes do ônibus que iniciou a viagem em Foz do Iguaçu (PR). Os mortos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Miguel do Oeste onde aguardam identificação dos familiares. Peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil de Santa Catarina estiveram no local para colher informações e identificar as causas do acidente. Até o início da tarde deste sábado, os nomes das vítimas fatais não haviam sido divulgados.