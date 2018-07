Acidente com ônibus de romeiros deixa 5 mortos em MG

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, com placas de Leme do Prado (MG), havia saído da cidade de Minas Novas, região do Vale do Jequitinhonha. Não se sabe ainda o que levou o motorista do ônibus a invadir o acostamento e atingir a carreta. Parte da carga de carvão se espalhou na pista. As cinco vítimas que morreram nem chegaram a ser encaminhadas para os hospitais.

As demais, várias delas em estado grave, foram levadas para hospitais da região; algumas para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves. Bombeiros de Ribeirão das Neves e ambulâncias do SAMU realizaram o resgate dos feridos. A PRF ainda não sabe se existe alguma criança ou adolescente entre os mortos.

O trecho onde ocorreu o acidente é duplicado, segundo a PRF. Apesar do bloqueio de meia pista até as 2h30, não havia congestionamento na região, em razão do horário.