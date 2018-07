Acidente com ônibus de time amador mata 4 em MG

O grupo, com 59 adultos e algumas crianças, totalizando aproximadamente 70 pessoas, retornava para a cidade, após um jogo no município de Paula Cândido, quando houve um problema de freio na descida da serra, na altura do quilômetro 78, por volta das 20h30, segundo os bombeiros. O motorista perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira, ficando com as rodas para cima.

Quatro pessoas morreram, uma delas no local, após ser arremessada do veículo. Duas pessoas que ficaram presas às ferragens e uma terceira morreram após dar entrada no hospital. De acordo com os bombeiros, os demais passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para os hospitais Santa Isabel, São Vicente de Paula e São Januário.