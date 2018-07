Acidente com ônibus de turistas uruguaios mata 1 no RS Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas após um acidente com um ônibus com turistas uruguaios na madrugada de hoje na Rodovia BR-290, na região de Glorinha, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus de turismo perdeu o controle do veículo, batendo em um pórtico na lateral da estrada. Com a colisão, o veículo acabou saindo da pista e tombando. O pórtico caiu sobre um caminhão que passava na hora, sem ferir o motorista, de acordo com a PRF. Das 42 pessoas que estavam no ônibus, entre 39 passageiros e três tripulantes, que seguia de Montevidéu para Torres, Alba Barraco faleceu no local. Os nove feridos foram encaminhados para os prontos-socorros de Canoas, Porto Alegre e Cristo Redentor. Segundo a PRF, a pista sentido interior permanecia interditada por volta das 9 horas, mas não havia congestionamento no local.