Acidente com ônibus deixa 1 morto e 15 feridos em MG

Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas após um acidente com um ônibus da empresa Gontijo, que fazia a linha Belo Horizonte-São Paulo, na BR-381, no sul de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção do ônibus, que transportava 20 passageiros, por volta da 1h45, e tombou à altura da região de Santo Antônio do Amparo. A rodovia ficou interditada em meia pista no sentido São Paulo até por volta das 10 horas. De acordo com a PRF, o tráfego já fluía normalmente.